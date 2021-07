Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AL PALA TRE CIMEAURONZO Lazio prima in classifica. Non ancora in Serie A, ma sul fronte vaccini. Ieri mattina, infatti, ad Auronzo i biancocelesti hanno ricevuto la prima dose di Pfizer, mentre la seconda verrà somministrata al rientro a Roma. Teatro dell'iniziativa la palestra Pala Tre cime, già utilizzata per le sedute di vaccinazioni alla cittadinanza, dove tutto lo staff e i giocatori si sono sottoposti all'iniezione, eseguita dal...