PROTEZIONE CIVILEBELLUNO Scatta l'allerta rossa per la Valbelluna. In 18 ore cadranno fino a 100 millimetri di pioggia. Metteranno a dura prova il sistema idraulico di fondovalle. Saranno interessati soprattutto i piccoli corsi d'acqua, con possibilità che si verifichino esondazioni e smottamenti. In quota, nelle stesse ore, il manto di neve fresca potrà arrivare fino ad un metro, aumentando il pericolo valanghe già in atto. A fare da detonatore ci penserà il vento di Scirocco che porterà ad un aumento delle temperature, peggiorando...