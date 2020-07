In regione nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre nuovi casi positivi al Coronavirus. Uno di essi è stato trovato a Maniago: si tratta di un paziente asintomatico che per questo motivo è mantenuto in isolamento domiciliare. Gli altri due contagi sono stati rintracciati a Trieste. Nessuno dei tre nuovi positivi è stato trasferito in ospedale. Le Terapie intensive della regione restano sempre vuote e non sono stati registrati decessi, così come accade ormai dal 25 giugno.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 117, cioè due in meno rispetto alla rilevazione di giovedì. Nessun paziente è in cura in Terapia intensiva e restano sette (come giovedì) i cittadini ricoverati in altri reparti a causa del Covid-19. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale i morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi. Ierisono stati rilevati tre nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.346: 1.410 a Trieste, 1.003 a Udine, 713 a Pordenone e 220 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.884, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 89. L'indice di trasmissione del virus resta sotto l'uno: è a quota 0,77.

