PIEVE DI CADORE

Anche il Circolo Volontariato Ets Auser Pieve di Cadore ha promosso tra i propri soci una raccolta fondi, in questo caso a beneficio dell'ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadore. È stato chiesto alla direzione sanitaria di indicare gli ausili necessari e «su specifica indicazione, siamo andati alla ricerca con risultati negativi: il mercato è privo di quei materiali e avremmo dovuto attendere da 25 a 45 giorni per poterlo acquistare - precisa il presidente Giovanni Monico - dopo ulteriori verifiche con la direzione medica dell'ospedale e la direzione Usl 1 di Belluno, si è deciso di donare quanto raccolto, mille euro, mediante bonifico con causale la destinazione all'ospedale di Pieve di Cadore quale sostegno all'acquisto di supporti medici». Ragioni di sicurezza sanitaria degli anziani volontari, sono una quarantina, hanno indotto il Circolo a sospendere momentaneamente i servizi alla persona (chiamata porta a porta) e alla comunità (trasporti e partecipazione ad iniziative culturali e di svago) sino a quando, su indicazione governativa e regionale, non cesseranno le condizioni di pericolo della pandemia Coronavirus. Aggiunge Giovanni Monico: «Lo spirito di cittadinanza attiva che da vent'anni ed oltre anima questo Circolo non poteva assopirsi con l'interruzione dell'operatività tangibile, tanto che la colletta proposta ai volontari è stata accolta con entusiasmo manifestatosi con la generosità che contraddistingue tutti coloro che fanno parte delle famiglie del volontariato».

Giuditta Bolzonello

