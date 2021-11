Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ENTUSIASMOBELLUNO Sono anni d'oro per la provincia di Belluno. Prima i Mondiali di sci alpino 2021 a Cortina d'Ampezzo (purtroppo con le presenze azzoppate dal covid), poi il Giro d'Italia 2022, con una tappa unica che partirà dal capoluogo, infine le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Tre esempi, ma ce ne sarebbero altri, di come lo sport al netto della pandemia stia facendo da volano per l'intero territorio. Le opportunità non...