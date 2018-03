Ordine di sgombero a Coin Excelsior Parte la procedura per 30 licenziamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Sfratto in vista per Coin Excelsior. Trenta dipendenti hanno visto aprire la procedura di licenziamento e lunedì occuperanno per un paio d'ore il grande magazzino, in segno di protesta.La possibilità di rinnovare il contratto d'affitto tra Coin srl e la società Drizzly di Paola Coin (proprietaria dell'immobile di ponte de l'Olio a Cannaregio) sembra ormai sfumata: una decina di giorni fa gli ufficiali giudiziari hanno notificato l'atto di precetto per il rilascio dei locali entro il 12 aprile, segnale che la proprietà è...