Nevegal: l'Alpe ha gettato la spugna

LA DOCCIA FREDDABELLUNO Ultimatum Nevegal: o la borsa o la vita. La vita del Colle, che rischia di rimanere chiuso il prossimo inverno. Tradotto: rischia di chiudere per sempre. Perché è ovvio: se seggiovia e skilift restano fermi per qualche mese, poi non riaprono più. Ad essere in discussione non è solo la prossima stagione invernale, ma tutte le stagioni a venire della stazione turistica. Al momento è questa la situazione del Colle, ben delineata mercoledì sera, nel corso della riunione del tavolo #progettareNevegalDomani andata in...