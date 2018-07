Nave di migranti, nuovo caso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Scoppia un nuovo scontro tra Italia e Malta sul soccorso ai migranti. Il braccio di ferro riguarda un barcone con 450 profughi a bordo, che naviga in acque italiane dopo aver attraversato il tratto maltese, ma di cui La Valletta non si è fatta carico. Il ministro Salvini: «Un barcone con 450 clandestini a bordo è da questa mattina in acque di competenza di Malta, che si è fatta carico di intervenire. A distanza di ore però nessuno si è mosso, e il barcone ha ripreso a navigare in direzione Italia. Sappiano Malta, gli scafisti e i...