Una massima di marea di 95 centimetri alle 12.05, con il 3 per cento dei percorsi pedonali allagati in città. Le previsioni del Centro maree di Venezia per la giornata odierna indicano che l'emergenza non è ancora finita, anche se si preannuncia una tregua per i veneziani, dopo l'acqua alta particolarmente sostenuta dei giorni scorsi. Alle 18.40 le previsioni della minima sono di -15 centimetri, seguite da una massima di 75 centimetri nella notte tra oggi e domani (a mezzanotte e 50) e di 85 centimetri alle 12.35 di domani. Martedì massima di 65 cm all'1.35 e di 75 alle 13. Ieri era prevista un'acqua alta superiore al metro, ma la marea si è fermata a 70 centimetri, mentre a mezzanotte si è fermata attorno a quota 80 centimetri. Venerdì, quando il Mose è entrato in funzione per la seconda volta, le previsioni erano di una marea di 130 centimetri, ma alle 11 l'acqua si è fermata a 117, fuori in mare, a causa di una rotazione del vento dal quadrante di bora. Grazie alla paratie, alzate alcune ore prima, all'interno della laguna il livello dell'acqua è rimasto fermo tra i 45 e i 50 centimetri, garantendo a tutta la città di restare all'asciutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA