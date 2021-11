Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE TESTIMONIANZETOMBOLO Ho preso l'aereo questa mattina dalla Sicilia, non potevo non essere qui di persona a dare l'ultimo saluto prima che ad un grande imprenditore, ad una persona energica, che ti sapeva trasmettere entusiasmo e coraggio, carismatica come poche. Non c'è stanchezza in tanti tra dipendenti e family banker Mediolanum, che hanno voluto essere presenti ieri personalmente alle esequie del fondatore e presidente onorario (c'era...