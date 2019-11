Le ditte della camorra radicate da anni a Jesolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LITORALE NEL MIRINOJESOLO Non solo Eraclea. Ma anche Caorle e Jesolo. Le mafie sono ormai saldamente installate su tutto il litorale veneziano. Soprattutto camorra e 'ndrangheta. Ma se la camorra è l'organizzazione criminale che storicamente è arrivata per prima già negli anni '80 è la ndrangheta oggi ad essere la più pericolosa. Ci sono infatti ben tre cosche interessate al veneziano: il clan di Grande Aracri, interessata soprattutto alla zona di Caorle, il clan dei Loprete, che era in stretto contatto con Luciano Donadio, il capo del...