«Le armi nucleari? Campagna elettorale Ma attenti, la Guerra fredda non è finita»

NEW YORK Donald Trump voleva diventare amico di Vladimir Putin lungo tempo prima di essere eletto presidente. Non c'è riuscito. E forse ora gli sarà anche più difficile: «È la situazione geopolitica che rende questa amicizia impossibile. Le personalità, i desideri degli individui vanno a cozzare contro gli interessi dei Paesi». Lawrence Korb analizza per Il Messaggero il futuro delle relazioni Washington-Mosca, dopo che Vladimir Putin è stato confermato presidente della Russia. Già viceministro della Difesa con Ronald Reagan, oggi...