LA PISTAODERZO L'uscita burrascosa da un rapporto sentimentale con una ragazza, la macchina vandalizzata con una chiave, l'incursione in casa e il televisore danneggiato. E poi, fatto ben più grave, il bossolo di pistola lasciato sul tavolo della cucina, in casa, in una busta chiusa. Fatti non necessariamente collegati tra loro ma che alimentano, tra le altre, la pista che l'agguato subito l'altra notte da Durim Qefa sia legato a motivi strettamente passionali. Nell'ambiente lavorativo, così come tra i vicini di casa, si parla di questo. Si...