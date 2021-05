Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PARTITA CHIAVEPORDENONE Manca circa un mese, ma è quello cruciale. Si è scelto di riaprire le scuole prima delle attività economiche, quando il Friuli Venezia Giulia era ancora in zona rossa. Si era a conoscenza del rischio potenziale, perché la variante inglese - è dimostrato - ha una capacità di diffusione tra i più giovani almeno del 30 per cento superiore. Serviva quindi un'arma anti-focolai, in grado di spegnere gli incendi sul...