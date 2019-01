«La gente non vuole un altro referendum»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Attenti alle soluzioni facili: nel dossier Brexit non ce ne sono. E non è solo per l'incapacità dei politici, ma perché quello che sta avvenendo a Westminster «riflette in maniera precisa quello che è il paese oggi, ovvero spaccato nel mezzo e incapace di convergere su un'opzione che abbia una maggioranza». Parola di John Curtice, professore di politica all'Università di Strathclyde e massima autorità nazionale in materia di comportamento elettorale. Gentile e pacato, è lui l'uomo a cui tutti si rivolgono quando c'è da capire cosa...