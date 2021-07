Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DISCUSSIONE IN RETEBELLUNO «Smettetela, rispettate la famiglia e le persone che amavano Davide. Non sapete neanche di quello che parlate. Adesso comincio a denunciare alla polizia postale così vi passerà la voglia». Ad essere costretto ad intervenire, in una discussione che ormai aveva preso una direzione precisa, è stato il dottor Giangiacomo Nicolini. Tra i commenti, aggiunti in una pagina di Facebook che fa riferimento alla città...