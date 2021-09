Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONEBELLUNO «È stato fatto tutto quello che si poteva fare. Non ci resta che sospendere le ricerche per una settimana e lasciare che il territorio e la natura ci diano qualche segnale». Sono le parole con cui il prefetto Mariano Savastano ha chiuso il vertice di ieri pomeriggio a Palazzo dei Rettori. Nonostante l'impiego eccezionale di risorse umane e di mezzi (solo dei vigili del fuoco si sono alternate quasi 300 persone), non è...