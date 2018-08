CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONFERENZAdal nostro inviatoGENOVA Il progetto per un nuovo ponte, in acciaio, da costruire in otto mesi. Mezzo miliardo di euro per l'opera, per aiutare Genova e per dare sostegno alle famiglie delle vittime. La collaborazione con la magistratura perché accerti cause e responsabilità, perché solo al termine di un'inchiesta giudiziaria e al lavoro degli esperti che possano esaminare i materiali rimasti e la documentazione video, si potranno avere certezze. Società Autostrade spiega la sua linea in una conferenza stampa che si svolge in...