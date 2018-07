«L'uomo spesso è un bambino con scarsa educazione sessuale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPERTAPADOVA Trasgressioni che vanno oltre, alla ricerca di emozioni dirompenti: padri di famiglia all'apparenza pacati, fedeli e innamorati, scoperti in giri di irraccontabili rapporti omosessuali, cupe storie di ricatti, amanti plurimi e scatti di momenti intimi che rischiano di essere esibiti ai quattro venti. È l'estate del famolo strano che più strano non si può? Lo abbiamo chiesto alla sessuologa e psicoterapeuta padovana Serenella Salomoni.Dottoressa, alla trasgressione non c'è mai fine?«Ci son trasgressioni soft, come dire da...