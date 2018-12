CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO «Nessuno può ritenersi indenne dal rischio di infiltrazioni mafiose». Il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà parla chiaro. I controlli di ieri nei cantieri della Strada Pedemontana Veneta non sono la conseguenza di indagini o soffiate di alcun tipo. Non c'è alcun sospetto insomma. Ma al tempo stesso, lo prevede il codice antimafia ed in particolare l'articolo 93 che conferisce alla Prefettura il potere di accesso e accertamento nei cantieri delle imprese interessate in appalti pubblici, non bisogna mai abbassare...