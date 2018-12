CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOTARVISIO Sono circa 8.500 le persone attese a Camporosso per la Fiaccolata del Monte Lussari, appuntamento che la Valcanale riserva da 46 anni al nuovo anno nella speranza sia ricco di pace e prosperità. Un appuntamento immancabile per chi si trovi nel Tarvisiano: impossibile, infatti, resistere alla tentazione di ammirare i circa 250 fiaccolatori che, in rigoroso costume tradizionale, dalle 18 del 1° gennaio, ridiscendono la pista Di Prampero alla sola luce delle torce. Un vero e proprio evento che porterà a Camporosso un numero di...