Ilvo Diamanti



L'attuale Governo appare il meno apprezzato dai cittadini del Nord Est nell'ultimo decennio. Almeno: dopo il Governo guidato da Berlusconi nel 2011. A fine corsa. Sfiduciato dai mercati, attraverso lo spread. È ciò che emerge nell'indagine condotta da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est, pubblicata oggi sul Gazzettino. Successivamente, solo nel 2016 si incontra una maggioranza altrettanto impopolare, in quest'area del Paese. Importante per ragioni economiche e politiche. Ma allora il clima d'opinione era condizionato dal referendum costituzionale, voluto da Renzi. Che l'aveva personalizzato, per ottenere quel riconoscimento elettorale che gli mancava. E gli pesava. Renzi, premier non eletto, cercò in questo modo una legittimazione personale. Con il risultato di coinvolgere nel proprio fallimento politico anche un referendum altrimenti apprezzato, nei contenuti specifici.

Ma l'ondata di impopolarità sorprende e colpisce tanto più se si pensa che lo stesso Premier, un anno e mezzo fa, era premier del Governo più apprezzato degli ultimi 10 anni, nel Nord Est. Insieme a quello guidato da Renzi. Nel 2014. Anch'egli precipitato in fretta, nel consenso dei cittadini. come abbiamo rammentato. In questo caso, il cambiamento rilevato, nell'opinione pubblica del Nord Est, ha una spiegazione evidente. Riconducibile, anzitutto, al cambiamento della maggioranza. (...)

