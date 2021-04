Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROPORDENONE In Friuli Venezia Giulia arriveranno più dosi del vaccino Pfizer. Nel dettaglio, circa 140mila nel trimestre in corso, quindi sino a giugno. È l'effetto dell'anticipo a livello comunitario di 50 milioni di dosi. In Fvg ad aprile si avranno circa 12mila dosi in più, a maggio 43mila e a giugno 85mila. Il tutto da sommare alle consegne ordinarie, come quella in corso in queste ore che vale per la regione circa 30mila dosi....