IL CALENDARIO

BELLUNO Sulle Dolomiti è tutto pronto per l'apertura estiva degli impianti di risalita. La stagione del Dolomiti SuperSummer (la versione estiva del carosello Dolomiti Superski) inizia ufficialmente sabato (30 maggio), quando per prima aprirà la funivia del Lagazuoi. La prossima estate, saranno ben 107 gli impianti a fune in funzione sulle Dolomiti, distribuiti nelle 12 valli del comprensorio. Sul versante bellunese, dopo la funivia del Lagazuoi, apriranno gli impianti di Arabba: dal 13 giugno gireranno la cabinovia Fodom, la funivia Arabba - Porta Vescovo e la seggiovia Campolongo Bec de Roces. Il 27 giugno sarà la volta della seggiovia Arabba - Monte Burz e il 5 luglio della seggiovia Cherz I. Il 27 giugno saranno messe in funzione anche la funivia della Marmolada fino a punta Rocca e la seggiovia Padon 2. Nella zona di Cortina, oltre al Lagazuoi, gli escursionisti potranno contare su altri 9 impianti: dal 20 giugno la seggiovia 5 Torri; dal 27 giugno le seggiovie Piè Tofana - Duca d'Aosta, Duca D'Aosta - Pomedes e Rio Gere - Son Forca; dal 4 luglio le seggiovie Fedare e Gilardon Roncato; dal 15 luglio la cabinovia Cortina - Colfiere - Col Drusciè; dal 25 luglio la funivia Faloria. Ad Auronzo, la seggiovia Taiarezze/Malon girerà dal 20 giugno. Il comprensorio del Civetta attiverà 3 impianti: le cabinovie Alleghe Piani di Pezzè e Col dei Baldi dal 27 giugno e a Zoldo la cabinovia Pian del Crep dal 4 luglio. Nell'area di Falcade e del Passo San Pellegrino il 20 giugno aprirà la seggiovia Costabella e il 4 luglio la funvia Col Margherita. Per utilizzare gli impianti di risalita sulle Dolomiti è necessario pagare un ticket che garantisce anche il trasporto delle biciclette negli impianti che lo consentono. Oltre ad acquistare la singola corsa di salita o di discesa, è possibile comprare un pass della durata di uno o più giorni. Ci sono diverse tipologie di pass: dalla tessera giornaliera all'abbonamento stagionale. I prezzi, per gli adulti, partono dai 47 euro del giornaliero e arrivano ai 350 euro dello stagionale. Sono previste riduzioni per i ragazzi sotto i 16 anni (nati dopo il 16 maggio 2004). I bambini sotto gli 8 anni di età (nati dopo il 16 maggio 2012) possono salire gratis sugli impianti, se accompagnati da un adulto pagante per la stessa tipologia di tessera, nel rapporto uno a uno. (A.Cip.)

