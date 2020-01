Il giorno di San Sebastiano, festa dei Vigili urbani, il comandante generale Marco Agostini, invece del bilancio di un anno di lavoro lo ha fatto per gli ultimi cinque anni, tanto che per le opposizioni anche il capo della Polizia Locale è in campagna elettorale per Brugnaro. È evidente, però, che in questo quinquennio c'è stata una vera rivoluzione. Vigili più poliziotti, insomma, e meno controllori del traffico: è il panorama disegnato ieri da Agostini nel luogo simbolo della trasformazione nell'ultimo lustro, in via Ca' Marcello boulevard degli alberghi, al termine di un corteo partito da via Piave e passato attraverso le zone della stazione. I dati: nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana dopo 34 anni, Daspo urbano (372 in meno di sei mesi), aumento degli organici da 397 operativi e 66 amministrativi a 431 operativi e 92 amministrativi con l'età media scesa da 55 a meno di 40 anni; e, ancora, il nucleo cinofilo partito nel 2015 con la veterana Kuma oggi ha 4 nuovi cani antidroga; incrementata molto l'attività di polizia giudiziaria che ha fatto crollare in centro storico anche l'attività degli abusivi. Infine stabili gli incidenti stradali, in calo quelli mortali, in crescita, invece, le multe: 279mila quelle dell'ultimo anno contro le 200mila del 2014.

Tamiello a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA