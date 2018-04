IL DIBATTITO VENEZIA Non ce n'è uno, nel Pd veneto, che mostri entusiasmo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIBATTITOVENEZIA Non ce n'è uno, nel Pd veneto, che mostri entusiasmo di fronte all'ipotesi di un governo con il M5s. I più sono contrari o quantomeno scettici. Pochissimi ritengono che il confronto con i pentastellati sia una strada obbligata e scontata. Perplessità che si intrecciano con il dibattito che alcuni esponenti hanno tentato di avviare sul futuro del partito. Ossia: il Pd va rigenerato o rifondato? Cambiato o cestinato?ROSSOVERDE-GIALLO«Un governo con i Cinque stelle? A me non convince - dice il sottosegretario all'Economia,...