Il caso Ilva e i paradossi tutti italiani delle leggi

Carlo NordioUna trentina di anni fa, proprio mentre iniziavano le polemiche sul Mose, si verificò a Venezia una situazione singolare. I prestigiosi locali di Rialto che ospitavano il Tribunale e la Procura furono dichiarati inagibili per obsolescenza dell'impianto elettrico. In effetti, vedendo i fili pericolosamente sporgenti dai muri, tutti sapevano (sapevamo) che alla prima acqua alta il rischio di incendio sarebbe stato reale. Poiché tuttavia l'attività giudiziaria non poteva essere chiusa da un giorno all'altro, attendemmo pazienti che...