IL CASO È stato ribattezzato obbligo vaccinale «intelligente».

IL CASOÈ stato ribattezzato obbligo vaccinale «intelligente». Nella pratica significa che in Italia rimarrà solo l'obbligo del vaccino contro il morbillo. Nessun obbligo invece per l'esavalente. È così che il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha chiarito la sua posizione sulla questione vaccini alla trasmissione «L'aria che tira«» su La7, in attesa dell'introduzione ufficiale della nuova politica sui vaccini. «Noi non siamo contro i vaccini, siamo favorevoli, ma vogliamo che lo strumento dell'obbligo sia utilizzato in maniera...