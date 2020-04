Cresce a livelli significativi il numero dei contagiati nella casa di riposo di Chioggia. Nel tardo pomeriggio di ieri l'istituto aveva ricevuto l'esito di 108 dei 170 tamponi eseguiti sugli ospiti da domenica scorsa e il dato, sia pure parziale, non era incoraggiante. «Daremo i dati numerici quando avremo tutti gli esiti dei tamponi dice il presidente dell'istituto, Giovanni Andrea Zennaro per ora dico solo che la percentuale dei positivi supera il limite del 10% in cui speravamo». In compenso quasi tutti i positivi manifestano lievi o nessun sintomo. Quasi, perché due di loro sono stati portati in ospedale a Dolo: si tratterebbe, secondo indiscrezioni, di un chioggiotto di 85 anni e di un cavarzerano ospitato nell'istituto di Chioggia. In ogni caso, assicura Zennaro, «per i positivi accertati abbiamo allestito uno spazio apposito in cui i nostri anziani, separati gli uni dagli altri, e distanziati dal resto dell'istituto, sono seguiti con le precauzioni che la loro condizione richiede». L'attesa, quindi, è tutta per le 62 persone di cui ancora non si conosce la condizione e l'augurio, anche del sindaco Ferro è che «si abbiano al più presto i dati completi, in modo da prendere gli opportuni provvedimenti». L'evoluzione della malattia nelle persone fragili, può essere molto rapida, come dimostrano i decessi delle due ospiti dell'istituto, Fiorella Tiozzo Tonon, di 86 anni, e Anna Seccia, di 94, già avvenuti.

Diego Degan

