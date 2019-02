«Grandi opere, nessuno stop Piano Marshall per il rilancio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ministro Salvini, Di Maio e Di Battista hanno affossato la Tav con una virulenza impressionante. Le toccherà battere in ritirata?«Ma figuriamoci. Nessuno stop. Un conto sono le parole, un conto sono i fatti. L'intesa si trova sempre. Così è stato in questi otto mesi. E sarà così anche stavolta. Siamo abituati a trattare e a portare a casa il risultato, e infatti la maggioranza degli italiani è dalla nostra parte. Se le faccio vedere il mio telefonino, lo troverà intasato di messaggi dei cittadini che ci fanno i complimenti per Quota...