Governo, avanti piano

Ancora una fumata nera sul premier, l'accordo sul governo va avanti piano. Di Maio ambisce a diventare premier, Salvini lo stoppa. «Né io né Di Maio - dice il capo leghista - saremo premier. Faremo una sintesi». Il leader del Carroccio non si vede nelle vesti di numero due e non vuole lasciare campo libero all'alleato-rivale. D'altra parte Salvini, sul nome di Di Maio-premier, ha difficoltà a convincere militanti e elettori del Carroccio che continuano a ragionare in ottica centrodestra. E poi Di Maio è particolarmente inviso a...