Giuseppe Berta I quattordici anni che Sergio Marchionne ha vissuto sul ponte di comando prima di Fiat al Lingotto e poi di Fiat Chrysler Automobiles (al Lingotto e, in misura crescente, a Auburn Hills, Detroit) sono stati straordinariamente intensi. Per lui, certamente, che coi suoi tremendi ritmi di lavoro ha sopportato un carico gravosissimo di impegni e di fatica come per il sistema dell'automobile, soggetto a una trasformazione vertiginosa a livello mondiale.Nell'estate del 2004, un manager quasi sconosciuto in Italia, ma preceduto da una...