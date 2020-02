VENEZIA Non era ancora iniziato il primo weekend di Carnevale, che venerdì la polizia locale aveva già fermato quattro borseggiatori, arrestandone due. Il primo intervento poco dopo le 14 del giorno di San Valentino, di fronte alla Fenice: due cittadine serbe, di etnia rom, di 30 e 32 anni, sono state bloccate da agenti in borghese del Nucleo operativo, guidato dal commissario capo Gianni Franzoi, mentre tentavano di borseggiare due turisti statunitensi. La due, con numerosi precedenti specifici, sono state soltanto denunciate perché entrambe incinte, e poi espulse da Venezia. Tre ore più tardi, verso le 17.45, l'attenzione di due agenti in borghese della polizia locale è stata attirata da un uomo che girovagava sulle banchine degli autobus a piazzale Roma. Gli agenti lo hanno pedinato per circa un quarto d'ora mentre si spostava di banchina in banchina avvicinandosi a chi aveva lo zaino in spalla o la borsa a tracolla. Poco dopo è stato raggiunto da Niculae Cioba, 59 anni, romeno. I due sono entrati in azione sulla banchina della linea 4L. All'arrivo del bus il 59enne ha allungato la propria sciarpa sopra la borsa della donna per nascondere la mano. Nel frattempo ha cercato di aprire la cerniera mentre il compare faceva da palo. Arrestato, resterà in carcere. (n.mun.)

