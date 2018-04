Friuli, Berlusconi accolto dal lancio di un uovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONTESTAZIONEPORDENONE Era salito sul palco solo da alcuni minuti quando il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato sfiorato da un uovo lanciato da un contestatore. L'ex presidente del Consiglio non si è scomposto più di tanto: ha proseguito il suo intervento tra gli applausi e il calore che il popolo dei forzisti ha voluto fargli sentire dopo averlo atteso per più di un'ora in piazza a Pordenone per il primo comizio del tour elettorale in Friuli Venezia Giulia che durerà ben cinque giorni. A lanciare l'uovo con l'intenzione...