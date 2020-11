Focolaio in ospedale a Chioggia, interrogazione dei consiglieri regionali Jonathan Montanariello e Francesca Zottis. «Il numero dei ricoverati con il virus è destinato ad aumentare - scrivono i due consiglieri - e perciò, anche a nome dei tanti cittadini preoccupati, chiediamo di conoscere quali misure siano state adottate per proteggere pazienti e operatori sanitari, scongiurando il rischio di un eventuale focolaio». In attesa della risposta dei destinatari dell'interrogazione (l'assessora Manuela Lanzarin e il governatore Luca Zaia) è arrivata quella dell'Ulss 3 Serenissima: «Dopo la visita di un familiare risultato poi positivo al Coronavirus, si sono riscontrati alcuni contagi al reparto di Geriatria di Chioggia. Il piccolo focolaio all'interno del reparto riguarda 7 pazienti, che sono stati correttamente isolati in un'area ad hoc, l'ala ovest del quinto piano, distanti dai pazienti negativi dell'ala est.

Nel frattempo, all'ospedale di Chioggia in questi giorni sono giunti 8 pazienti positivi al Coronavirus che necessitavano di ricovero. Questi, che nulla hanno a che fare con il focolaio, sono stati collocati in sicurezza nella stessa area dei 7 pazienti geriatrici positivi».

