Doppio mandato, la regola resterà Luigi si gioca tutto in questo giro

I Cinquestelle non rinunceranno alla regola del divieto del terzo mandato elettivo, come pure fino a qualche giorno fa pareva certo. La decisione sta avendo pesanti riflessi sulla trattativa per la composizione del governo. A questo punto Luigi Di Maio è certo che non sarà rieletto e dunque, tramontata l'ipotesi di Palazzo Chigi, insiste sull'accorpamento dei ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro. Per averli entrambi. La logica è questa. Un ministero come quello degli Esteri è prestigioso, e perfetto per chi nelle legislature...