Da due settimane in 20 fuori casa: tutta l'area e la strada sono blindate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AGORDODa dieci giorni venti persone sono fuori casa. Per loro, oltre alla paura, gli inevitabili disagi logistici che questo può comportare. Ma anche economici in quanto più famiglie, non avendo parenti o amici disponibili a ospitarli, hanno dovuto prendere in affitto un appartamento. «Siamo pronti a risarcire parte del danno attraverso il fondo Welfare della Provincia», è stato assicurato ieri dai rappresentanti di Palazzo Piloni e dal sindaco Sisto Da Roit. Primo cittadino che al momento consente l'accesso alle abitazioni ai residenti...