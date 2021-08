Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GRANDE OPERAVENEZIA Tempi strettissimi, trattative serrate. E una soluzione che si andrebbe delineando, con pagamenti al 100% (o quasi) per le imprese creditrici, ma in parte dilazionati nel tempo. Così ora si immaginano di salvare il Consorzio Venezia Nuova e le imprese della galassia Mose, ma soprattutto di far ripartire i lavori e consentire alle barriere di tornare ad alzarsi per fronteggiare le acque alte. Dopo la presentazione della...