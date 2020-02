L'APPELLO

BELLUNO «L'emergenza sanitaria ha la priorità assoluta, ma adesso servono misure urgentissime per le imprese». La salute viene prima ma se non si interviene subito i rischi che corre l'economia potrebbero essere gravissimi. E bisogna intervenire prima che sia troppo tardi. Per questa ragione gli industriali mettono le mani avanti. E, pur con tutte le cautele del caso, sottolineano che le imprese hanno bisogno di aiuto. Subito.

SOSPENSIONE DELLE IMPOSTE

«Come richiesto dal presidente Enrico Carraro nel tavolo convocato dalla Regione - spiega Lorraine Berton, numero uno degli industriali bellunesi - mi auguro che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo il decreto che sospende i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio, vari ulteriori misure per fronteggiare le conseguenze sul sistema produttivo del Paese. Anche per l'economia bellunese, particolarmente vocata all'export, il coronavirus rischia di provocare pesanti contraccolpi, anche guardando alla catena di approvvigionamento, quindi delle forniture. Occorre agire subito».

SITUAZIONE STRAORDINARIA

Berton parla di emergenza per le aziende e di situazione «straordinaria» che necessita di «strumenti straordinari». Quando detta i tempi al governo usa l'avverbio «immediatamente». Con il pennarello nero è già stato cancellato l'appuntamento Mido, il salone di Milano che rappresenta il momento d'incontro più importante per le aziende del settore dell'occhialeria. Un tributo altissimo per le imprese bellunesi. «Parte dell'economia locale era pronta per Mido 2020, la fiera più importante dell'occhialeria mondiale, vetrina per centinaia delle aziende del Distretto, e che è stata sospesa con responsabilità già nella giornata di sabato - ricorda Berton che è anche vicepresidente dell'Associazione nazionale dei fabbricanti ottici l'abito migliore ce lo metteremo più avanti e sarà un successo, ne sono certa, ma per il momento dobbiamo resistere e il Governo ci deve venire incontro immediatamente».

RIPERCUSSIONI SUL TURISMO

«L'emergenza è prima di tutto sanitaria, ovviamente, e subito dopo economica, con conseguenze pesanti sia nella manifattura, sia nel turismo». L'associazione ha anche costituito un gruppo di lavoro per fornire alle aziende le informazioni e le indicazioni utili.

