Concessione verso la revoca Conte: una legge per Genova

LA GIORNATA ROMA Per il governo la società Autostrade per l'Italia è responsabile della tragedia di Genova e dunque la sua concessione va revocata. La lettera che avvia la procedura è partita ieri e il premier Giuseppe Conte lo ha annunciato ufficialmente con un comunicato dai toni durissimi. «Il disastro è un fatto oggettivo e inoppugnabile e l'onere di prevenirlo era in capo al concessionario su cui gravavano gli obblighi di manutenzione e di custodia». Ora l'azienda controllata dalla famiglia Benetton avrà 15 giorni per le...