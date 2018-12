Censis, italiani spaventati e più soli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RAPPORTOROMA L'Italia non è un Paese per buoni. Non più almeno. A documentarlo è il 52esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese da cui emerge il ritratto di una popolazione «incattivita» da speranze deluse, arrabbiata e rancorosa per la mancata ripresa economica, diffidente verso l'Altro. Le cause sono da ricercare nella cronaca e nell'economia degli ultimi anni. L'Italia è il Paese Ue con il minor numero di persone che dicono di avere una condizione socio-economica migliore di quella dei genitori: il 23% a fronte della...