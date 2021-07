Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I TRASPORTIVENEZIA (al.spe.) Al Tavolo di coordinamento metropolitano per la ripartenza della scuola siedono anche i dirigenti delle due aziende di trasporto pubblico locale, Actv e Atvo, che già l'anno scorso hanno fatto i salti mortali per riuscire a garantire il servizio, alle prese col limite di capienza al 50% dei passeggeri e con le continue modifiche sulla base dell'andamento pandemico, non senza problemi.«Ad oggi, per quanto...