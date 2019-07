Campagna per la sicurezza stradale nel ricordo dei 4 morti di Jesolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLOIl pensiero di tutti sarà rivolto ai cinque ragazzi morti tragicamente dieci giorni fa in due terribili incidenti. Riparte da domani, giovedì 25, in piazza Milano, l'iniziativa per la sicurezza stradale Pensa alla vita... Guida con la testa! Dall'Adriatico alle Dolomiti. Si tratta della campagna promossa dall'Anvu, l'Associazione professionale della Polizia locale d'Italia di cui è dirigente nazionale Salvatore Signorelli, commissario della municipale di Jesolo.Inevitabile un riferimento agli ultimi tragici fatti, soprattutto ai...