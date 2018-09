Bibione sente odore di record, Cavallino supera i 6 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I BILANCI«I conti si tirano alla fine, ma tutto fa ben sperare». Giuliana Basso, imprenditrice nel settore ricettivo di Bibione e presidente del Consorzio di promozione Bibione Live, è fiduciosa su un risultato finale più o meno in linea con quello della stagione 2017 nella località turistica veneziana. «Se me lo avesse chiesto a fine giugno le avrei detto che il trend era significativamente in crescita rispetto alla passata stagione - spiega Basso - ma luglio e anche agosto non hanno riservato sorprese positive: per il resto Bibione...