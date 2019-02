AGORDO Tragedia sfiorata ad Agordo. Ieri mattina, verso le 10, un masso di enormi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGORDOTragedia sfiorata ad Agordo. Ieri mattina, verso le 10, un masso di enormi dimensioni è precipitato a valle in località Bries, dal soprastante monte Framont: dopo aver centrato un fuoristrada, ha finito la sua corsa proprio al centro della strada regionale Agordina. Fortunatamente, nel suo tragitto, non ha incontrato delle persone, sfiorando appena un paio di abitazioni, altrimenti il bilancio sarebbe stato decisamente peggiore dell'auto distrutta, e della ventina di persone costrette ad evacuare. Residenti che nel pomeriggio, in...