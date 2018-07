CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A NORDESTVENEZIA Per l'ex deputato Pci Massimo Cacciari, già più volte sindaco di Venezia, il taglio è da mannaia: meno 3173 euro al mese per una pensione ricalcolata con i nuovi parametri decisi dalla Camera a guida Roberto Fico di 1551 euro (- 67,16%). Assegno dimezzato per l'ex ministro socialista Gianni De Michelis, che perde 4906 euro al mese scendendo a 4481 euro (- 52%). Va male anche per l'ex deputato dei Ds-Pds Cesare De Piccoli, già vice sindaco di Venezia, bruciati 3338 euro al mese, si dovrà accontentare di 3200 (- 51%). Più...