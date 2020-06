IN PROVINCIA

Sono 6 commissioni, per un totale di 12 classi, quelle che si stanno organizzando in queste ore al liceo Majorana-Corner di Mirano. In tutto dovranno esaminare 300 ragazzi e si andrà per le lunghe, fino al 9 luglio.

«Considerato l'alto numero di docenti coinvolti - spiega la preside Monica Guaraldo - abbiamo avuto solo due richieste di lavorare da casa da parte di insegnanti con fragilità attestata da certificato medico». Per quanto riguarda gli studenti, solo uno su 300 ha chiesto di poter sostenere l'esame da remoto.

Anche a Mirano l'organizzazione è perfetta: «Abbiamo previsto ingressi e uscite separati e imposto il limite di un solo accompagnatore a studente. Gli esami si svolgeranno al piano terra, anche per una ragione di temperature: non potendo usare condizionatori o ventilatori il primo piano rischia di diventare invivibile».

Guaraldo è impegnata, come presidente di commissione, anche al Marconi di Cavarzere dove sono state formate due commissioni per un totale di 4 classi. «Anche a Cavarzere tutte le indicazioni di sicurezza sono state rispettate. In entrambi gli istituti - conclude la dirigente scolastica -, credo che le difficoltà organizzative siano state superate egregiamente e, tramite i docenti, mi sembra di aver capito che i ragazzi sono sereni. In questo particolare momento, dopo un anno difficile, sapere di avere una commissione interna è rassicurante».

