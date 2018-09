A 8 anni in bici travolto dal bus davanti agli occhi della mamma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INVESTIMENTOSAN MARTINO DI LUPARI Fino all'anno scorso il piccolo Martin arrivava sempre a scuola a piedi, stringendo forte la mano della mamma. Quest'anno, cominciata la terza elementare, si sentiva più grande. Pronto a pedalare da solo per le strade del paese. Ieri mattina, caschetto in testa e sorriso stampato in faccia, è salito in sella al suo gioiellino e si è messo a pedalare. La madre davanti, lui subito dietro. «Era un bambino felice. Rideva sempre, ci contagiava» dicono ora in lacrime la maestre, senza trovare una spiegazione...