LA MANOVRAPORDENONE La Regione in aiuto delle case di riposo piegate dal Covid. «L'obiettivo - ha spiegato il vicepresidente Riccardi - è definire il percorso su alcuni temi strategici: il riconoscimento dei costi Covid (con anticipazione del 70 per cento) e la messa a punto di un provvedimento destinato ai ristori per le mancate entrate nell'ottica di non costringere le strutture all'aumento delle rette. A tal fine le norme già vigenti...