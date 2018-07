Si sperimenta l'anagrafe felina ed entro l'anno pronto il gattile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMUNEPORDENONE Due importanti novità in arrivo nei prossimi mesi per quanto riguarda i gatti: a partire dal 1. settembre, infatti, partirà a Pordenone l'anagrafe felina, mentre entro fine anno dovrebbe finalmente essere completato, dopo vari slittamenti, il gattile di via Bassa del Cuc.«Quella dell'anagrafe felina - spiega l'assessore all'Ambiente, Stefania Boltin - sarà una sperimentazione: se andrà a buon fine, diventerà obbligatoria in tutta la regione». L'elenco consentirà innanzitutto di avere un quadro aggiornato sulle...